Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной

Напомним, на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль . В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Сообщается, что девушка погибла на месте. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в попытке ликвидировать Александра Дугина террористы украинского режима взорвали его дочь . СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной.

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