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Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной

Игнат Далакян
08:49 21.08.2022
На данный момент специалисты обследуют сгоревшее транспортное средство дочери известного российского политолога.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля известного российского политолога Дарьи Дугиной.

На данный момент Следственный комитет России назначил по факту взрыва ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

На видео видно, как специалисты обследуют сгоревшее транспортное средство известного российского философа и политолога Александра Дугина.

Напомним, на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Сообщается, что девушка погибла на месте. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в попытке ликвидировать Александра Дугина террористы украинского режима взорвали его дочь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной.

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