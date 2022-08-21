Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля известного российского политолога Дарьи Дугиной.
На данный момент Следственный комитет России назначил по факту взрыва ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
На видео видно, как специалисты обследуют сгоревшее транспортное средство известного российского философа и политолога Александра Дугина.
Напомним, на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Сообщается, что девушка погибла на месте. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в попытке ликвидировать Александра Дугина террористы украинского режима взорвали его дочь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной.