Посол ДНР: Дарья Дугина фиксировала правду, которую Зеленский хотел скрыть
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Журналистка Дарья Дугина фиксировала ту правду о происходящем на Украине, которую Зеленский так пытался скрыть. Об этом «Звезде» заявила посол ДНР Ольга Макеева, которая пришла проститься с погибшей.
«Даша в числе первых была в Мариуполе, на “Азовстали”, фиксировала ту правду. Так не хочется Зеленскому, чтобы эта правда разошлась. Поэтому так искусно и настойчиво скрывается все, что называется правдой», - сказала дипломат.