В стране и мире Посол ДНР: Дарья Дугина фиксировала правду, которую Зеленский хотел скрыть © Фото: dplatonova, Telegram Читайте нас на: Журналистка Дарья Дугина фиксировала ту правду о происходящем на Украине, которую Зеленский так пытался скрыть. Об этом «Звезде» заявила посол ДНР Ольга Макеева, которая пришла проститься с погибшей. «Даша в числе первых была в Мариуполе, на “Азовстали”, фиксировала ту правду. Так не хочется Зеленскому, чтобы эта правда разошлась. Поэтому так искусно и настойчиво скрывается все, что называется правдой», - сказала дипломат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика