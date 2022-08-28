Джонсон предрек британцам умопомрачительные счета за электричество

© Фото: Ian Davidson, KeystonePressAgency, globallookpress

Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон предупредил жителей страны о том, что грядущие осенние и зимние месяцы будут тяжелыми, а счета за электричество станут умопомрачительными.

«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», - приводятся его слова в газете Daily Mail.

После того, как РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, ряд европейский стран осудили действия России и ввели против нее беспрецедентные экономические санкции, которые коснулись большого количества сфер. Так, Джонсон заявлял, что Лондон будет поэтапно осуществлять «безжалостную» миссию по выдавливанию Россию из мировой экономики.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ теперь не будет принимать оплату за российский газ от недружественных странах в евро и долларах - расчет возможен только в рублях. В странах, отказавшихся от покупки газа по такой схеме, впоследствии стал наблюдаться рост цен на газ.

Впоследствии протесты начались в Британии. Джонсон объяснил, что процесс отвыкания от российских энергоносителей будет для мира тяжелым.