В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джонсон предрек британцам умопомрачительные счета за электричество

Анна Назайкина
13:34 28.08.2022
Последующие месяцы будут тяжелыми, предупредил он британских подданных.
Джонсон предрек британцам умопомрачительные счета за электричество
© Фото: Ian Davidson, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон предупредил жителей страны о том, что грядущие осенние и зимние месяцы будут тяжелыми, а счета за электричество станут умопомрачительными.

«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», - приводятся его слова в газете Daily Mail.

После того, как РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, ряд европейский стран осудили действия России и ввели против нее беспрецедентные экономические санкции, которые коснулись большого количества сфер. Так, Джонсон заявлял, что Лондон будет поэтапно осуществлять «безжалостную» миссию по выдавливанию Россию из мировой экономики.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ теперь не будет принимать оплату за российский газ от недружественных странах в евро и долларах - расчет возможен только в рублях. В странах, отказавшихся от покупки газа по такой схеме, впоследствии стал наблюдаться рост цен на газ.

Впоследствии протесты начались в Британии. Джонсон объяснил, что процесс отвыкания от российских энергоносителей будет для мира тяжелым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 Армия
Видео
ВКС РФ поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировали украинские вертолеты
12:07 В стране и мире
CNN: Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
11:09 В стране и мире
Видео
Что делать при ЧП на реакторе: на АЭС показали, как обучали атомных подводников
10:46 В стране и мире
Видео
Десятки тонн воды: появилось видео тушения пожара в лесничестве под Ростовом
10:42 В стране и мире
Опубликованы кадры вылетевшего с трассы туристического автобуса в Турции
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.