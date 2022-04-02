В стране и мире В центре Лондона начались протесты из-за повышения цен на энергоносители Игнат Далакян Протестующие требуют отставки Бориса Джонсона вместе с правительством консерваторов. © Фото: Thomas Krych, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ. Как сообщает РИА Новости, протестующие собрались напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требуют его отставки вместе со всем правительством консерваторов. Согласно агентству, подобные акции National Assembly анонсировала еще в двух крупнейших городах Великобритании, среди которых Ливерпуль и Манчестер. Ранее издание Daily Express сообщило, что цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина об отказе России принимать оплату за газ в американских долларах и переводе в рубли расчета за поставки голубого топлива в Европу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика