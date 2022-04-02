В центре Лондона начались протесты из-за повышения цен на энергоносители
Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ.
Как сообщает РИА Новости, протестующие собрались напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требуют его отставки вместе со всем правительством консерваторов.
Согласно агентству, подобные акции National Assembly анонсировала еще в двух крупнейших городах Великобритании, среди которых Ливерпуль и Манчестер.
Ранее издание Daily Express сообщило, что цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина об отказе России принимать оплату за газ в американских долларах и переводе в рубли расчета за поставки голубого топлива в Европу.