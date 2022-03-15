Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джонсон заявил, что в ЕС и Британии грядут тяжелые времена без энергоносителей из России

Марина Крижановская
05:16 15.03.2022
Но британский премьер указал на то, что Великобритания сможет «продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности».
Джонсон заявил, что в ЕС и Британии грядут тяжелые времена без энергоносителей из России
© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу и, в частности, Великобритании предстоят тяжелые времена без российских энергоресурсов. Однако, по его мнению, все трудности преодолимы при увеличении потребления «низкоуглеродной энергии». Об этом он рассказал в своей статье, опубликованной изданием The Telegraph.

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности. Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране», - гласит информация опубликованного материала.

Британский министр выразил сожаление о нормализации отношений с Россией после кризиса 2014 года и наращивании импорта российских энергоносителей. Джонсон добавил, что Великобритания вслед за США объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов.

Ранее Джо Байден заявил, что США отказываются от импорта российского газа, нефти и прочих энергоресурсов. В то же время цены на топливо в Соединенных Штатах ежедневно бьют исторические рекорды. Пока американский президент объявлял о новых антироссийских санкциях, простые американцы снимали на видео, как сменяются цифры на электронных табло бензоколонок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
Взять под охрану: бронированные «Тигры» ВС РФ зашли в зону ответственности на границе с Украиной
04:49 В стране и мире
Видео
«Я жил в Краматорске»: шахматист Карякин рассказал, что сподвигло его публично поддержать спецоперацию РФ
02:00 Армия
Видео
«На свой страх и риск»: беженцы рассказали, как им удалось покинуть Мариуполь
01:40 Армия
Видео
Зенитчики Балтфлота уничтожили технику «противника» из комплексов «Панцирь-С1» под Калининградом
23:46 В стране и мире
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых
Популярное
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.