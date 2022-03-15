Джонсон заявил, что в ЕС и Британии грядут тяжелые времена без энергоносителей из России

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу и, в частности, Великобритании предстоят тяжелые времена без российских энергоресурсов. Однако, по его мнению, все трудности преодолимы при увеличении потребления «низкоуглеродной энергии». Об этом он рассказал в своей статье, опубликованной изданием The Telegraph.

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности. Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране», - гласит информация опубликованного материала.

Британский министр выразил сожаление о нормализации отношений с Россией после кризиса 2014 года и наращивании импорта российских энергоносителей. Джонсон добавил, что Великобритания вслед за США объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов.

Ранее Джо Байден заявил, что США отказываются от импорта российского газа, нефти и прочих энергоресурсов. В то же время цены на топливо в Соединенных Штатах ежедневно бьют исторические рекорды. Пока американский президент объявлял о новых антироссийских санкциях, простые американцы снимали на видео, как сменяются цифры на электронных табло бензоколонок.