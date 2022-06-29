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Лондон ввел санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов

Анна Назайкина
14:08 29.06.2022
О введении масштабных санкций против России Великобритания объявила уже на следующий день после начала специальной военной операции по защите Донбасса.
Лондон ввел санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов
© Фото: Colin Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Великобритания ввела санкции против ряда российских бизнесменов. В частности, в «черный список» попал владелец холдинга «Интеррос» и самый крупный бенефициар ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Кроме того, экономические рестрикции Лондона коснулись председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, Саит-Салама и Саида Гуцериевых.

Также под санкции Британии попали Московский индустриальный банк и АО «Новые возможности».

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее экономические рестрикции.

О введении масштабных санкций против России Великобритания объявила уже на следующий день после начала СВО по защите Донбасса. Тогда глава британского правительства Борис Джонсон заявлял, что Лондон будет поэтапно осуществлять «безжалостную» миссию, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

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