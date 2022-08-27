В Японии задействуют беспилотники для охраны саммита G7 после убийства Абэ

Экс-премьер Японии был застрелен 8 июля в городе Нара во время выступления перед избирателями.

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В Японии после убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ намерены изменить подход к защите высокопоставленных лиц и задействовать на охране саммита G7 беспилотники, щиты из пуленепробиваемого стекла и искусственный интеллект.

«В следующем году во время проведения саммита G7 планируется использование искусственного интеллекта, дронов и других видов передовых технологий», - сообщил глава Комитета общественной безопасности Коити Тани, передает NHK.

Экс-премьер Японии был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Как позже сообщалось, предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.

Позже в агентстве Kyodo появилась информация о том, что предполагаемый убийца бывшего премьер-министра Японии 41-летний Тэцуя Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством во время службы на флоте.

В конце июля обвиняемого в убийстве Синдзо Абэ перевели в Центр предварительного заключения Осаки. Как утверждалось, там Тэцуя Ямагами пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний. До этого он был заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Рассмотрение дела продлится до конца ноября.