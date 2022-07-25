В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье

Виктория Ивашечкина
08:32 25.07.2022
Ранее Тэцуя Ямагами был заключен под стражу по решению окружного суда Нары.
Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ переведен в Центр предварительного заключения Осаки. Об этом сообщает агентство Kyodo

Как утверждается, там Тэцуя Ямагами пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний.
Несколькими днями ранее сообщал, что он был заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Рассмотрение дела продлится до конца ноября.

Агентство также уточняет, что в суде будут выяснять, способен ли мужчина нести уголовную ответственность. Для этого он должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция намерена провести баллистическую экспертизу, изучив пистолеты, которые убийца изготовил собственноручно. Предполагается, что Ямагами могут предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Как утверждается, общей сложности в доме мужчины нашли семь самодельных пистолетов.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Позже политика госпитализировали в больницу, где он скончался.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:58 В стране и мире
«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года
07:01 В стране и мире
Два человека погибли в результате массовой стрельбы в парке в Лос-Анджелесе
06:42 В стране и мире
ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
06:40 В стране и мире
В Николаевской области ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ
05:05 Армия
Видео
Снайпер среди РСЗО: кадры боевой работы систем «Смерч» на Украине
Популярное
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.