Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье

Ранее Тэцуя Ямагами был заключен под стражу по решению окружного суда Нары.

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Обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ переведен в Центр предварительного заключения Осаки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как утверждается, там Тэцуя Ямагами пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний.

Несколькими днями ранее сообщал, что он был заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Рассмотрение дела продлится до конца ноября.

Агентство также уточняет, что в суде будут выяснять, способен ли мужчина нести уголовную ответственность. Для этого он должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция намерена провести баллистическую экспертизу, изучив пистолеты, которые убийца изготовил собственноручно. Предполагается, что Ямагами могут предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Как утверждается, общей сложности в доме мужчины нашли семь самодельных пистолетов.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Позже политика госпитализировали в больницу, где он скончался.