Церемония прощания с Абэ началась в Токио

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В Токио началась церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который погиб в пятницу в результате покушения. Траурная церемония началась в буддийском храме Дзодзедзи. Для церемонии гроб с телом выставляется в храме, к нему по очереди подходят близкие, друзья и желающие проститься с покойным. По желанию можно выступить с кратким прощальным словом, пишет РИА Новости.

Церемония традиционно начинается вечером и длится несколько часов. После завершения основной части, в храме остаются только монах и семья умершего. Всю ночь они молятся и следят, чтобы не погасли благовония. На следующий день происходят кремация и похороны. По настоянию семьи Синдзо Абэ, его похороны пройдут в узком кругу родных и близких.

Покушение на Абэ произошло на улице города Нара восьмого июля во время его выступления в рамках своей предвыборной кампании. Политика госпитализировали, у него диагностировали остановку сердца и дыхания. Он скончался в больнице Медицинского университета Нары от полученных ранений и кровопотери.

Как заявил на допросе предполагаемый убийца бывшего премьер-министра Японии, 41-летний Тэцуя Ямагами, он планировал убийство политика с осени прошлого года. Для нападения Ямагами использовал самодельный дробовик из двух трубок, соединенных изолентой. Внутрь он поместил порох и капсулы с самодельными пулями. Способ изготовления оружия молодой человек нашел в Интернете.