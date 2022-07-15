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Kyodo: убийца Синдзо Абэ пытался покончить с собой несколько лет назад

Ян Брацкий
12:03 15.07.2022
Юноша был вынужден пойти на военную службу после того, как его мать отдала все накопления религиозной секте.
Kyodo: убийца Синдзо Абэ пытался покончить с собой несколько лет назад
© Фото: ТРК "Звезда"
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Предполагаемый убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством во время службы на флоте. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на дядю подозреваемого.

С его слов, это произошло еще в 2005 году. Тогда молодой человек был в отчаянии, так как его мать вступила в религиозную секту «Церковь объединения», куда добровольно пожертвовала около миллиона долларов. Из-за этого Ямагами не смог поступить в престижный университет и был вынужден пойти на службу. Юноша рассчитывал, что после его гибели брат и сестра получат страховку.

Незадолго до покушения на Синдзо Абэ он обстрелял помещение секты. Самого политика он считал связанным с сектой, так как в прошлом году Абэ направил приветственное послание руководству организации.

Экс-премьер Японии был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.

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