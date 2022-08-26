Вместо травы и мха - пепел: новые кадры последствий пожаров в Нижегородской области

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В результате природных пожаров на территории Нижегородской области оказались выжжены 6,5 тысяч гектаров леса. На месте катастрофы побывал корреспондент телеканала «Звезда».

«Вместо травы и мха - пепел. Вместо деревьев - обугленные стволы. Еще вчера здесь был лес. Сейчас - пепелище. На территории Нижегородской области выжжено 6,5 тысяч гектаров леса», - рассказал он.

Накануне были опубликованы новые кадры лесных пожаров в Нижегородской области. На них запечатлена плотная дымовая завеса, которая образовалась над лесом из-за долгого горения. Также на кадрах видно, как бригады спасателей продолжают работать над тушением пожара. Некоторые участки леса сгорели практически дотла из-за мощных пожаров.

Ранее ситуацию с лесными пожарами в России обсудили на высоком уровне. Президент Владимир Путин пообщался с губернаторами регионов, где обстановка наиболее сложная. Глава государства напомнил, что для успешной борьбы со стихией есть все необходимые средства и ресурсы.