Дымовая завеса: опубликованы новые кадры пожара в Нижегородской области
В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава МЧС Александр Куренков прибыли в регион, чтобы совершить облет территории и оценить масштабы бедствия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Опубликованы новые кадры лесных пожаров в Нижегородской области. На них запечатлена плотная дымовая завеса, которая образовалась над лесом из-за долгого горения. Также на кадрах видно, как бригады спасателей продолжают работать над тушением пожара. Некоторые участки леса сгорели практически дотла из-за мощных пожаров.