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Дымовая завеса: опубликованы новые кадры пожара в Нижегородской области

Виктория Ивашечкина
Олег Лавров
20:15 25.08.2022
В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава МЧС Александр Куренков прибыли в регион, чтобы совершить облет территории и оценить масштабы бедствия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы новые кадры лесных пожаров в Нижегородской области. На них запечатлена плотная дымовая завеса, которая образовалась над лесом из-за долгого горения. Также на кадрах видно, как бригады спасателей продолжают работать над тушением пожара. Некоторые участки леса сгорели практически дотла из-за мощных пожаров.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 25 августа, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область. Делегация рассчитывает совершить облет территории с воздуха и оценить масштабы бедствия. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко возглавить правительственную комиссию по вопросам тушения лесных пожаров в российских регионах.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В свою очередь, Александр Куренков заявил, что у МЧС есть данные о поджогах в Рязанской области. Министр добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется. Кроме того, было подчеркнуто, что в данный момент от населения ждут данных, кто мог организовать поджоги.

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