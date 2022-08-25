В стране и мире Дымовая завеса: опубликованы новые кадры пожара в Нижегородской области Виктория Ивашечкина Олег Лавров В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава МЧС Александр Куренков прибыли в регион, чтобы совершить облет территории и оценить масштабы бедствия. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Опубликованы новые кадры лесных пожаров в Нижегородской области. На них запечатлена плотная дымовая завеса, которая образовалась над лесом из-за долгого горения. Также на кадрах видно, как бригады спасателей продолжают работать над тушением пожара. Некоторые участки леса сгорели практически дотла из-за мощных пожаров. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В четверг, 25 августа, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область. Делегация рассчитывает совершить облет территории с воздуха и оценить масштабы бедствия. Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко возглавить правительственную комиссию по вопросам тушения лесных пожаров в российских регионах. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В свою очередь, Александр Куренков заявил, что у МЧС есть данные о поджогах в Рязанской области. Министр добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется. Кроме того, было подчеркнуто, что в данный момент от населения ждут данных, кто мог организовать поджоги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика