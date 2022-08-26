Суд потребовал от минюста США объяснить обыск в имении Трампа

Отредактированную версию письменных показаний правительство должно представить в полдень по местному времени.

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Сегодня федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Отредактированную версию письменных показаний правительство должно представить в полдень по местному времени или ранее. Постановление суда опубликовано в базе документов.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил об обыске в его имении во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб искали документы, которые он забрал из Белого дома. Политик считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

Издание The Washington Post сообщило, что агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. По данным газеты Politico, расследование против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком.

Ранее суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения экс-главы США и опись изъятого имущества. Отмечалось, что инстанция разрешила исследовать всю территорию поместья политика.