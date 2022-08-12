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Секретные материалы о ядерном оружии: новые подробности обыска в имении Трампа

Ян Брацкий
08:26 12.08.2022
Накануне Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках поместья.
Секретные материалы о ядерном оружии: новые подробности обыска в имении Трампа
© Фото: ТРК "Звезда"
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При обыске резиденции Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает The Washington Post.

«Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали при обыске резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде в понедельник», - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее 45-й президент США сообщил об обыске в его имении во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб могли искать документы, которые Трамп забрал из Белого дома. Сам экс-президент считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. 

Кроме того, Трамп полагает, что агенты Федерального бюро расследований не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках поместья, потому что «хотели остаться одни и без свидетелей, которые могли бы увидеть, чем они занимаются».

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