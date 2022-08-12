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В США рассекретили ордер на проведение обыска в имении Трампа

Виктория Ивашечкина
23:21 12.08.2022
В списке изъятого числятся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
В США рассекретили ордер на проведение обыска в имении Трампа
© Фото: Ivarsson Jerker, Aftonbladet, Global Look Press
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Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения экс-главы США Дональда Трампа и опись изъятого имущества.

Отмечается, что ордер утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения политика. Суд руководствовался, в частности, статьей кодекса США о «сборе, передаче или утере оборонной информации», передает РИА Новости.

В списке изъятого также числятся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. Наказанием по статье, на которую ссылается суд во Флориде, может стать штраф или лишении свободы на срок до десяти лет.

Ранее 45-й президент США сообщил об обыске в его имении во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб могли искать документы, которые Дональд Трамп забрал из Белого дома. Политик считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. 

Позже издание The Washington Post сообщило о том, что при обыске резиденции Мар-а-Лаго агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. Позже газета Politico заявила о том, что расследование против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком. Утверждалось, что в ходе обыска у Трампа были обнаружены документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной классификации секретности.

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