Байден прокомментировал обыски ФБР в имении Трампа

В начале августа бывший лидер США сообщил об обысках в Мар-а-Лаго и назвал произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

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Американский президент Джо Байден прокомментировал обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в имении бывшего главы государства Дональда Трампа. Байден заявил, что допускает возможность при некоторых условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений.

«Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность», - отметил президент во время общения с пресс-пулом Белого дома, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, является ли, по его мнению, допустимой работа с секретными архивами за пределами служебных помещений.

В начале августа экс-лидер США Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб искали документы, которые он забрал из Белого дома. Политик назвал произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

Позже СМИ сообщили, что агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. По данным газеты Politico, расследование против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком.

После этого суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения экс-главы США и опись изъятого имущества. Отмечалось, что инстанция разрешила исследовать всю территорию поместья политика.

Накануне стало известно о том, что федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего американского лидера.