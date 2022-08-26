Пучина кризиса: как антироссийские санкции поставили ЕС на грань вымерзания

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Цена на газ в Европе перешагнула отметку в $3500 за тысячу кубометров. Это максимальная цена с начала марта. Энергетический рынок ЕС все глубже погружается в пучину кризиса. Bloomberg обещает британцам стопроцентный рост годовых счетов за электричество - 3,5 тысячи фунтов, то есть 245 тысяч рублей. И такая ситуация сейчас практически везде в Европе. Политики уже готовят людей к чрезвычайному положению и призывают к жесткой экономии.

Выключить свет, забыть про отопление и запастись продуктами впрок - каждая вторая семья в Англии, по подсчетам аналитиков, уже живет именно так. Причина экономии - гигантские счета за электроэнергию. С октября ситуация станет только хуже. От гигантских счетов не освобожден никто - даже больницы. На грани жизни и смерти могут оказаться тысячи человек, чье здоровье зависит от процедур на электрооборудовании.

«Мои почки не работают. Я умру без моего аппарата, я должна пользоваться им пять раз в неделю, это 20 часов. У нас давно нет телевизора. Вечером мы все сидим в одной комнате, поэтому включаем свет только там. Мы сократили потребление энергии настолько, насколько смогли», - жалуется жительница Канви-Айленда в Великобритании Дон Уайт.

На режим жесткой экономии с приходом холодов перейдет каждое третье домохозяйство, говорят в благотворительной организации, которая финансово помогает замерзающим в своих же домах англичанам. За чертой так называемой топливной бедности окажется 9 миллионов человек.

«У нас будет еще одна волна появления неотапливаемых домов в Великобритании. Это отразится на психическом и физическом здоровье людей. Десять тысяч человек ежегодно умирают в Великобритании непосредственно из-за холода в доме и как следствие болезней. Количество смертей будет расти», - предупредил главный исполнительный директор организации Национальная энергодеятельность в Великобритании Адам Скорер.

Доходы англичан, в отличие от счетов за свет, не растут. Экономить на электричестве начинают даже в церквях. Для освещения жгут обычные свечи, сами службы проводят без использования микрофонов и аудиосистем, передает канал Sky News.

«Я не мог и представить такое, пока наш казначей не сказал, что счета за отопление выросли в два раза и продолжают расти», - недоумевает викарий церкви Святого Георгия Адам Мэйнард.

Ожидается, что в январе счета за электричество снова взвинтят. Люди требуют заморозки цен.

«Я не буду платить по счетам, даже если бы могла это сделать. Я не собираюсь платить. Пусть хоть сажают в тюрьму», - пригрозила жительница Ливерпуля Олма Баден.

Мэр Лондона призвал британское правительство действовать, чтобы предотвратить переход кризиса в национальную катастрофу. Но уходящий со своего поста премьер Борис Джонсон, заявил, что заморозки цен на электроэнергию не будет. Бедные, по словам Джонсона, получат выплаты, а богатые продолжат платить по выросшим счетам.

«Я хочу отметить, что большая часть денег пойдет восьми миллионам наиболее уязвимых домохозяйств. На помощь выделено много средств. Но я не думаю, что мы должны ограничить цены», - высказался Джонсон.

С его слов, правительство собирает вкладывать больше денег в развитие зеленой энергетики и увеличение объемов добычи газа в своем регионе, не надеясь на поставки из других государств. Узнав об этом в стране снова начались протесты экорадикалов. Развитие инфраструктуры для альтернативных источников энергии или поиск новых поставщиков газа - актуален сейчас для всей Европы, решившейся отказаться от российского газа. Берлин решил пойти путем экономии. Правда, после обращений к гражданам забыть про ежедневный душ, сам канцлер Олаф Шольц на вопрос, как часто он моется заявил, что делает это каждый день.

В ФРГ температуру воздуха в помещениях запретили нагревать выше 19-ти градусов, экономят на отоплении коридоров и фойе, подсветке зданий. Даже пивовары, которые готовятся к популярному народному фестивалю «Октоберфест», вынуждены ограничиваться.

«Варочные цеха отапливаются газом, там работают паровые котлы, обогреваемые газом. И мы уже приняли меры предосторожности. Мы перевели часть энергоснабжения на сжигание мазута, так что мы можем хотя бы в течение пяти недель поддерживать работу варочного цеха, независимо от подачи газа», - похвалился представитель пивоварни в Гревенштайне Ульрих Бьен.

Тем временем, муниципалитет Гааги решился попросить разрешения у Евросоюза на продолжение закупок российского газа. Как сообщает агентство Reuters, европейский город не готов отказаться от поставок до 10 октября, как требуют санкции. Другим путем пошли в Испании. Ради сокращения использования российского газа там официально запретили охлаждать воздух кондиционерами ниже 27-ми градусов в общественных местах летом, а зимой - нагревать его более чем на 19 градусов.

Португалия готовится ввести ограничение температуры в общественных местах, а власти Хорватии призвали жителей топить дома дровами. Правительство даже предложило снизить НДС на древесину.