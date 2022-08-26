Цена на газ в Европе превысила $3 400 за тысячу кубометров

© Фото: Газпром

Стоимость газа на европейском рынке превысила $3 400 за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE. Газовые котировки обновляют ценовые антирекорды четвертый день подряд. По мнению экономистов, это происходит на фоне опасений введения запрета на импорт российских энергоресурсов.

Напомним, ценовой рекорд в $3 892 за тысячу кубов был достигнут 7 марта. Ранее российская компания «Газпром» предупредила импортеров в Европе о перекрытии «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября. Причина - плановый ремонт и техобслуживание газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая».

На деле газовые цены в Европе пошли в рост еще весной прошлого года. Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением и низким уровнем заполненности европейских ПХГ. Последней каплей стали антироссийские санкции и перспектива введения эмбарго на поставки газа и нефти из России.