Эксперт предрек Европе массовые протесты из-за нехватки газа

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» прокомментировал сокращение поставок газа по «Северному потоку» до 20%. По его мнению, нехватка голубого топлива может привести к массовым протестам в Европе.

«Рискуют оставить больницы и поликлиники без электроснабжения. Тогда последствия могут быть ужасающими. Уже сейчас проходили забастовки фермеров. Массовые протесты могут распространяться, народ может и Брюссель разнести», - говорит эксперт.

Леонид Хазанов пояснил, что снижение поставок неизбежно приведет к росту цен и сокращению запасов в хранилищах. Из-за этого будет снижаться загрузка промышленных предприятий и электростанций до минимальных уровней.

По его словам, если будет падать загрузка предприятий и станций, то это приведет к резкому коллапсу всей европейской экономики, росту безработицы, нехватке продуктов и стагнации европейской энергетики. Но из этой ситуации есть выход.

«Европейские политики должны отменить санкции, но не хотят. Поэтому они сами гробят свою экономику и уничтожают свое будущее», - добавил Хазанов.

Напомним, накануне «Газпром» сообщил, что поставки газа в Европу по «Северному потоку» - основному маршруту экспорта топлива - упали до 20% от максимальной мощности трубопровода. Это связано с остановкой турбин на компрессорной станции.