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Суд арестовал до 27 октября устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде

Виктория Ивашечкина
18:47 26.08.2022
В результате трагедии погиб один человек, двое пострадали.
Суд арестовал до 27 октября устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде
© Фото: Прокуратура Москвы, Telegram
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Суд в Зеленограде взял под стражу мужчину, который устроил стрельбу в кафе. Напомним, в результате трагедии ночью 26 августа погиб один человек.

«С учетом позиции прокуратуры Зеленоградского административного округа суд избрал в отношении 38-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября», - сказано в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Мужчине было предъявлено обвинение совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ночью 26 августа появилась информация о том, что в Зеленоградском административном округе Москвы произошел конфликт, в результате которого неизвестные начали стрельбу. Позже в СМИ сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. 

Днем прокуратура Москвы опубликовала фото с места ночной стрельбы в кафе Зеленограда. Как уточнялось, мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. В результате один человек скончался на месте, двое других были ранены. 

Также сообщалось, что у мужчины, устроившего стрельбу в кафе, во время обыска в доме нашли шесть единиц различного оружия.

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