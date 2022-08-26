Один погиб, двое пострадали: в Зеленограде произошел конфликт со стрельбой

О причинах конфликта и других подробностях произошедшего пока не сообщается.

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В Зеленоградском административном округе Москвы произошла стычка, в результате которой неизвестные начали стрельбу. Факт конфликта подтвердили в столичном главке МВД.

По данным СМИ, в результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. О причинах конфликта и иных подробностях случившегося пока не сообщается.

В минувшую среду около половины десятого вечера на севере Москвы на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. По некоторым данным, в ней участвовали 50 человек, семеро пострадали. Их госпитализировали в лечебное учреждение.