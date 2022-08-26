В стране и мире Появились кадры из кафе Зеленограда, где расстреляли троих человек Анна Касаткина Подозреваемый в совершении преступления задержан. © Фото: moscowproc, Telegram Читайте нас на: Прокуратура Москвы опубликовала фото с места ночной стрельбы в кафе Зеленограда. Подозреваемый 1984 года рождения задержан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Конфликт между посетителями кафе произошел ночью 26 августа. «Мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями», - рассказали в прокуратуре. Против стрелка возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, на место выезжал заместитель прокурора округа Дмитрий Панов, добавили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика