У устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде нашли дома склад оружия

В результате потасовки в кафе один человек скончался, двое получили ранения.

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Шесть единиц различного оружия, в том числе огнестрельное и пневматическое, во время обыска нашли дома у устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде.

«При обыске по месту жительства фигуранта было найдено шесть единиц различного оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье», - цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Ночью 26 августа появилась информация о том, что в Зеленоградском административном округе Москвы произошла стычка, в результате которой неизвестные начали стрельбу. Позже в СМИ сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

Днем прокуратура Москвы опубликовала фото с места ночной стрельбы в кафе Зеленограда. Как уточнялось, мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. В результате, один человек скончался на месте, двое других были ранены. Против стрелка возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц.