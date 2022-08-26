Остановить огонь: в Нижегородской области начали тушить пожары с помощью Ми-8

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава МЧС Александр Куренков прибыли в регион, чтобы совершить облет территории и оценить масштабы бедствия.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нижегородской области до очагов лесных пожаров трудно добраться. Их тушат с воздуха сразу три вертолета Ми-8. Кроме этого, создаются искусственные палы травы, чтобы остановить огонь, который может изменить свое направление из-за ветров в любой момент.

Накануне сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область, в которой леса объяты пожарами. Делегация планирует совершить облет территории с воздуха и оценить масштабы бедствия. По итогам осмотра состоится совещание, на котором будет определена дальнейшая тактика тушения.

Кроме этого, Александр Куренков заявил, что у МЧС есть данные о поджогах в Рязанской области. Министр добавил, что эта информация проверяется. Было подчеркнуто, что в данный момент от населения ждут данных, кто мог организовать поджоги.

Как сообщалось ранее, в результате природных пожаров на территории Нижегородской области оказались выжжены 6,5 тысячи гектаров леса. Также были опубликованы кадры горящего леса. На них запечатлена плотная дымовая завеса, которая образовалась над лесом из-за долгого горения. На кадрах видно, как бригады спасателей продолжают работать над тушением мощного лесного пожара.