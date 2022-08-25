Куренков заявил, что у МЧС есть данные о поджогах в Рязанской области
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что у ведомства есть данные о поджогах в Рязанской области.
«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», - сказал он журналистам.
Министр добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется. С этими сведениями будут работать следственные органы.
Кроме того, было подчеркнуто, что в данный момент от населения ждут данных, кто мог организовать поджоги.
Ранее вместе с Куренковым в зону мощных пожаров в Рязанскую область прибыли зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и мэр Москвы Сергей Собянин. Они облетели на вертолете территории, пострадавшие от стихии.
Напомним, что накануне ситуацию с лесными пожарами в стране российский лидер Владимир Путин обсудил в ходе совещания с главами регионов. Одна из наиболее напряженных ситуаций - в Рязанской области. Дым от возгораний и запах дошли даже до столицы.
Из-за мощных порывов ветра огонь продолжает распространятся. Глава государства поручил принять все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать пожары в регионе.