Члены правкомиссии по тушению лесных пожаров прибыли в Нижегородскую область

По состоянию на 25 августа, лесные пожары в регионе локализованы на площади 700 гектаров, угрозы населенным пунктам нет.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область, в которой леса объяты пожарами. Делегация рассчитывает совершить облет территории с воздуха и оценить масштабы бедствия. По итогам осмотра состоится совещание, на котором будет определена дальнейшая тактика тушения, пишет РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко возглавить правительственную комиссию по вопросам тушения лесных пожаров в российских регионах. По итогам своей поездки в Нижегородскую область и Республику Марий Эл Григоренко представит доклад в Кремле.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что у ведомства есть данные о поджогах в Рязанской области. Ситуация там довольно напряженная. Министр добавил, что в настоящий момент эта информация проверяется. Кроме того, было подчеркнуто, что в данный момент от населения ждут данных, кто мог организовать поджоги.