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МО РФ: четыре боеприпаса разорвались у кислородно-азотной станции в районе ЗАЭС

12:45 26.08.2022
За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий, добавили в МО РФ.
МО РФ: четыре боеприпаса разорвались у кислородно-азотной станции в районе ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса № 1 после обстрелов Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге 26 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные за минувшие сутки два раза обстреливали ЗАЭС из артиллерии. Представитель российского военного ведомства заявил об уничтожении американской буксируемой гаубицы М777 на позиции ВСУ западнее города Марганец в Днепропетровской области. С этой позиции, как утверждает Конашенков, велся обстрел станции.

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