Более 50 украинских националистов уничтожены огневыми ударами в ДНР

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 50 украинских националистов уничтожены огневыми ударами в районе Северска и Яковлевки Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов», - сказал он.

Кроме того, в районе этих двух населенных пунктов удалось уничтожить девять единиц бронетанковой и автомобильной техники противника.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.