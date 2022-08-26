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Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

Андрей Аркадьев
11:00 26.08.2022
Рафаэль Гросси указал на необходимость обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ во время их поездки на станцию.
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил постоянное присутствие организации на Запорожской атомной электростанции.

Он указал на необходимость обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ во время их поездки на станцию через зону, где ведутся боевые действия.

«Необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте», - отметил он в интервью радиостанции RFI.

Гросси напомнил, что станция становилась объектом атак, указал на проблемы с электроснабжением. Он отметил, что поездка готовилась давно и подчеркнул, что миссия должна помочь стабилизировать ситуацию.

Ранее ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

В последние недели станция постоянно подвергается обстрелам. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны высказались за скорейшее проведение инспекции МАГАТЭ.

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