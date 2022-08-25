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Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию вокруг Запорожской АЭС

11:54 25.08.2022
Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации, подчеркнули в МО РФ.
Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию вокруг Запорожской АЭС
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые обсудил по телефону со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как уточняет Минобороны России, инициатором беседы выступила французская сторона. Глава российского военного ведомства довел оценки МО РФ о действиях украинских военных, способных нарушить безопасное функционирование станции. В ходе разговора стороны указали на важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.

В последние недели станция постоянно подвергается обстрелам. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном  стороны высказались за скорейшее проведение инспекции МАГАТЭ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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