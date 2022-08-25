В Риге завершили демонтаж памятника Освободителям

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В Риге полностью завершен снос памятника советским воинам-освободителям. Последний элемент памятника, 79-метровый обелиск, демонтировали и повалили в пруд.

Несколькими часами ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Риге начали снос обелиска.

Напомним, работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа. В этот же день все три скульптуры памятника были снесены. Позже появилось сообщение о том, что в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.

В мае снос памятника в срочном порядке одобрил Сейм Латвии. В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является предотвращение очернения ценностей Латвии как демократической страны.

В четверг, 25 августа, как сообщили СМИ, в Риге в ходе заседания депутаты поддержали идею сноса еще одного памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в районе Румбула.