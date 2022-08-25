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В Латвии депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам

Виктория Ивашечкина
16:29 25.08.2022
Большинство депутатов поддержали идею демонтажа на заседании.
В Латвии депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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В Латвии на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в районе Румбула.

«На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов - 40 человек - проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против», - утверждается в сообщении на портале Delfi*. 

Отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундсом Юревицсом и сопредседателем партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым. Последнего обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.

«Поддержанное депутатами столичной думы решение предусматривает провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Риге приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника Освободителям.

В конце мая снос в срочном порядке одобрил Сейм Латвии. В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является предотвращение очернения ценностей Латвии как демократической страны. Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа.

* Доступ к данному новостному ресурсу заблокирован на территории РФ по решению Роскомнадзора.

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