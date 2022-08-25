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В Риге начали демонтировать последний элемент памятника Освободителям

Виктория Ивашечкина
15:08 25.08.2022
Полиция перекрыла подступы к парку как для пешеходов, так и для всех видов транспорта.
В Риге начали демонтировать последний элемент памятника Освободителям
© Фото: РИА Новости
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В Риге приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника Освободителям. Об этом сообщает портал LSM

«В Риге продолжается снос памятника воинам Советской армии в Парке Победы, начался демонтаж обелиска, который может длиться несколько часов», - сказано в сообщении издания.

Также уточняется, что памятник предполагается снести, а не взорвать. В настоящее время по основанию памятника бьют два пневматических молота. СМИ подчеркивает, что полиция перекрыла подступы к парку как для пешеходов, так и для всех видов транспорта.

В конце мая снос памятника в срочном порядке одобрил Сейм Латвии. В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является предотвращение очернения ценностей Латвии как демократической страны. 

Напомним, работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа. В этот же день все три скульптуры памятника были демонтированы. Позже появилось сообщение о том, что во вторник в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.

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