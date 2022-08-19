Путин с Макроном обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждалась в том числе и ситуация на Запорожской атомной электростанции. Лидеры отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы оценить реальную обстановку.

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий. Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее постпред РФ Михаил Ульянов в ходе онлайн-брифинга заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в сентябре. Скорее всего, агентство не поддержит идею украинской стороны о создании демилитаризованной зоны вокруг электростанции.