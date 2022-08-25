На Ставрополье найден еще один выживший после падения Ми-2

© Фото: glava_predgorya, Telegram

На Ставрополье после падения Ми-2 нашли еще одного выжившего - им оказался техник вертолета. Об этом рассказали в Предгорном муниципальном округе региона.

Ранее стало известно, что в результате поисков удалось обнаружить пилота упавшего воздушного судна, госпитализация ему не потребовалась.

«Найден экипаж вертолета из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было. Оба живы-здоровы», - сообщили ТАСС местные власти.

Об авиационном происшествии стало известно накануне, 24 августа. Тогда сообщалось, что вертолет упал не территорию фермерского хозяйства, после чего загорелся. Фотографии с места ЧП опубликовал глава Предгорного муниципального округа.