На Ставрополье найден еще один выживший после падения Ми-2
Ранее удалось обнаружить пилота воздушного судна, госпитализация ему не потребовалась.
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На Ставрополье после падения Ми-2 нашли еще одного выжившего - им оказался техник вертолета. Об этом рассказали в Предгорном муниципальном округе региона.
Ранее стало известно, что в результате поисков удалось обнаружить пилота упавшего воздушного судна, госпитализация ему не потребовалась.
«Найден экипаж вертолета из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было. Оба живы-здоровы», - сообщили ТАСС местные власти.
Об авиационном происшествии стало известно накануне, 24 августа. Тогда сообщалось, что вертолет упал не территорию фермерского хозяйства, после чего загорелся. Фотографии с места ЧП опубликовал глава Предгорного муниципального округа.