В стране и мире Пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 нашли живым Анна Назайкина Как сообщается, госпитализация в медицинское учреждение мужчине не понадобилась. © Фото: glava_predgorya, Telegram Читайте нас на: Пилота Ми-2, упавшего накануне, 24 августа, в Ставропольском крае, удалось найти, говорится сообщении пресс-службы Предгорного муниципального округа региона. «Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», - сообщили ТАСС местные власти. Было добавлено, что госпитализация в медицинское учреждение мужчине не понадобилась. Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале разместил кадры обломков вертолета. Он сообщил о начале поисков пилотов и возможных пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика