Пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 нашли живым
Как сообщается, госпитализация в медицинское учреждение мужчине не понадобилась.
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Пилота Ми-2, упавшего накануне, 24 августа, в Ставропольском крае, удалось найти, говорится сообщении пресс-службы Предгорного муниципального округа региона.
«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», - сообщили ТАСС местные власти.
Было добавлено, что госпитализация в медицинское учреждение мужчине не понадобилась.
Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале разместил кадры обломков вертолета. Он сообщил о начале поисков пилотов и возможных пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна.