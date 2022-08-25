Следователи начали поиски пилотов сгоревшего на Ставрополье вертолета Ми-2

В результате происшествия никто не пострадал.

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В Ставропольском крае разыскивают пилотов и возможных пассажиров вертолета Ми-2, чьи обломки нашли в среду вечером. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

«Друзья, следственно-оперативная группа закончила осмотр места происшествия. С уверенностью могу утверждать, что пострадавших и погибших нет. Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна», - сказал Бондаренко.

Напомним, сообщение о происшествии недалеко от хутора Шести Предгорного округа Ставропольского края появилось сегодня вечером. Предположительно, произошла экстренная посадка вертолета, и после этого загорелась трава, во время тушения которой и обнаружили обломки летательного средства.

Полет, по предварительным данным, мог быть не зарегистрирован. Авария могла произойти из-за плохой погоды.