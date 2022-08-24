Утверждается, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание на площади два гектара.

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В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

Утверждается, что инцидент произошел в Предгорном муниципальном округе. После падения воздушное судно загорелось. Сколько человек было на борту пока не уточнятся.

По последней информации, сейчас пожарные ликвидируют возгорание на площади два гектара. Утверждается, что воздушное судно потерпело крушение на территории фермерского хозяйства. Полет, по предварительным данным, мог быть не зарегистрирован.

В июне в Алданском районе Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Уточнялось, что судно работало на тушении лесных пожаров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.