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Григоренко, Куренков и Собянин облетели пострадавшие от пожаров территории под Рязанью

Анна Касаткина
11:22 25.08.2022
По последним данным, лесной пожар в Рязанской области прошел уже 12 тысяч гектаров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в охваченную лесными пожарами Рязанскую область. Видео облета ими пострадавших территорий публикует МЧС России.

Григоренко выразил намерение приехать в Рязанскую, Нижегородскую область и Республику Марий Эл на совещании о ликвидации природных пожаров у президента Владимира Путина. Собянин, в свою очередь, заявил, что собирается посетить Рязанскую область для проверки работающей в регионе столичной группы спасателей.

По последним данным, лесной пожар в наиболее пострадавшей Рязанской области прошел уже 12 тысяч гектаров, сейчас огнем охвачено 180 гектаров, эвакуированы жители населенных пунктов Ольгино и Голованово. Тушение огня затруднено погодой: воздух прогревается до 33 градусов, сильный ветер - до 18 метров в секунду.

На ликвидации пожаров задействовано порядка 9,5 тысячи человек и 15 единиц авиации, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. В связи с распространением огня в Рязанской области объявлен режим ЧС.

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