Глава полиции Японии уйдет в отставку из-за убийства Абэ

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Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей отставке из-за убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Таким образом он взял на себя ответственность за недоработки полиции, которые привели к покушению, сообщает Nikkei.

«Я подал заявление об отставке», - передает издание его слова.

Накамура добавил, что система обеспечения безопасности будет фундаментальным образом пересмотрена.

Решение об отставке главы полиции, как ожидается, будет принято на заседании правительства 26 августа.

Расследование действий правоохранительных органов ранее выяснило, что одним из факторов, способствовавших сложившейся ситуации, стали изменения в расстановке полицейских непосредственно перед выступлением Абэ. Таким образом не удалось обеспечить охрану сзади от места выступления, откуда беспрепятственно подошел преступник. В связи с недостаточными мерами безопасности к ответственности были привлечены четверо правоохранителей.

Абэ был серьезно ранен в результате покушения на него 8 июля в городе Нара, где экс-премьер выступал в рамках своей предвыборной кампании. Политика госпитализировали, но он скончался в больнице от остановки сердца и дыхания. Его убийца, 41-летний Тэцуя Ямагами, рассказал, что считал Абэ связанным с религиозной организацией, которая разорила его семью.

Ямагами планировал убийство политика с осени прошлого года. Для нападения он использовал самодельный дробовик из двух трубок, соединенных изолентой, внутрь которого поместил порох и капсулы с самодельными пулями.