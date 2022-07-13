Убийца Абэ рассказал о попытках покушения на главу разорившей его семью религиозной организации

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Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами изначально планировал напасть на главу религиозной организации с «коктейлем Молотова». Об этом он рассказал на допросе следователям, сообщает телеканал NHK.

Японец отметил, что его первоначальной целью был лидер религиозной организации «Церкви объединения», под влиянием которой оказалась мать Ямагами, после чего семья столкнулась со значительными финансовыми трудностями.

Мужчина пришел на собрание организации в префектуре Айти, куда ее глава прибыл из Южной Кореи. С собой Ямагами взял «коктейль Молотова», однако на собрание пускали только членов организации, и мужчина не смог туда попасть. Он также рассказал, что приходил на встречи последователей «Церквей объединения» с ножом, уточняет ТАСС.

Абэ был серьезно ранен в результате покушения на него 8 июля в городе Нара, где экс-премьер выступал в рамках своей предвыборной кампании. Политика госпитализировали, но он скончался в больнице от остановки сердца и дыхания. Его убийца рассказал, что считал Абэ связанным с религиозной организацией, которая разорила его семью.

Ямагами планировал убийство политика с осени прошлого года. Для нападения он использовал самодельный дробовик из двух трубок, соединенных изолентой, внутрь которого поместил порох и капсулы с самодельными пулями. Способ изготовления оружия мужчина нашел в Интернете.