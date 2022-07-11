Подозреваемый в убийстве Абэ заявил, что готовил покушение с осени прошлого года

По данным правоохранителей, подозреваемый в убийстве политика тренировался в стрельбе из самодельного дробовика в горах.

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Предполагаемый убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами планировал убийство политика с осени прошлого года. Об этом сообщил японский телеканал Kansai TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно данным телеканала, задержанный прибыл на место преступления за полтора часа до появления экс-премьер-министра. Для нападения Ямагами использовал самодельный дробовик из двух трубок, соединенных изолентой. Внутрь он поместил порох и капсулы с самодельными пулями. Способ изготовления оружия молодой человек нашел в Интернете.

Выяснилось, что незадолго до совершения нападения подозреваемый практиковался в стрельбе из самодельного обреза в горах. По версии следствия, в день нападения он совершил два выстрела, с расстояния семи и пяти метров.

Покушение на Абэ произошло на улице города Нара 8 июля во время его выступления в рамках своей предвыборной кампании. Политика госпитализировали, у него диагностировали остановку сердца и дыхания. Он скончался в больнице Медицинского университета Нары от полученных ранений и кровопотери.