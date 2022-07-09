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«Непрофессионализм или заговор»: эксперт оценил действия охраны при покушении на Абэ

Алексей Курильченко
11:01 09.07.2022
Президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев заявил, что технологии охраны в Японии «зависли» на уровне средних веков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Охрана бывшего премьера Японии Синдзо Абэ допустила ряд ошибок, которые привели к тому, что к политику смог приблизиться убийца. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев, проанализировав видео с места покушения на политика.

«По моим данным так примерно восемь охранников. И технология обеспечения безопасности известна японцам с 60-го года - тогда у них на сцене зарезали премьера самурайским мечом. И с той поры японская охрана не делает выводов. Они зависли где-то в средних веках - во времена ниндзя и самураев», - рассказал Фонарев.

Охрана не сработала на 100%, считает эксперт. По его мнению, из гибели Абэ можно сделать два вывода.

«Либо охранники непрофессиональны, либо это было спланировано. Если искать мировые аналогии, то это убийство Джон Кеннеди и Ицхака Рабина. Вокруг Абэ было восемь человек и никто ничего не делает. Если площадка охраняемая, каким образом туда попал человек с оружием?», - заявил эксперт.

Фонарев рассказал, что охрана высокопоставленного лица обычно организует вокруг него «особую зону» - территорию, на которую они осуществляют допуск людей. Тоже самое нужно было сделать при обеспечении безопасности Абэ - тогда трагедии можно было избежать.

Синдзо Абэ был убит 8 июля. Мужчина два раза выстрелили ему в спину из самодельного оружия. Полиция задержала его, это был 41-летний  бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. На допросе он заявил, что был недоволен политикой Абэ, а позже сказал, что планировал нападение на лидера некой религиозной группы.

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