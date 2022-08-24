Били из американской М777: кадры разрушенной насосной станции Запорожской АЭС

Заявления киевских властей о том, что залпы тяжелой артиллерии поражают лишь военные цели, с каждым днем все меньше походят на правду.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

На территории Запорожской атомной электростанции все еще слышны звуки обстрелов, последствия от ударов видны невооруженным взглядом. На земле лежат обломки, которые остались после разрушения стены насосной станции. Сюда прилетел снаряд орудия М777 американского производства. Это мощная артиллерия. Как видно, одного попадания хватило, чтобы почти полностью разрушить здание.

А вот и еще последствия прилета одного из гаубичных снарядов. Разрушена только бетонная плита. И, казалось бы, ничего страшного. Да вот только рядом находятся пятый и шестой реакторы. Именно они сейчас запущены и работают на полную мощность.

Труба теплоцентрали, которая уходит на город, теперь больше похожа на решето - она прошита осколками насквозь. И все бы ничего - ремонтные работы быстро завершились. Однако во время взрыва мимо проезжали мирные жители. Таксист и его пассажир находились в автомобиле, когда прилетел кассетный снаряд. Машина в осколках, прошита насквозь. Один человек ранен, второй был сразу же убит. Раненый пассажир вскоре скончался в больнице от полученных ранений. И подобный случай уже неединичный.

Но, несмотря на это, украинские военные продолжают обстрелы АЭС. На любые попытки российских военнослужащих восстановить электроснабжение на поврежденных линиях они отвечают лишь еще более плотным огнем, забывая о мирных гражданах. И заявления киевских властей о том, что залпы тяжелой артиллерии поражают лишь военные цели, с каждым днем все меньше походят на правду.

Ранее Россия представила в Генассамблее и Совете Безопасности ООН фотографии, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями. Об этом накануне сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Кроме того, он добавил, что РФ не использует станцию в военных целях и не размещают на ней тяжелое вооружение.