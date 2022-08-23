Россия представила в Совбезе ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Киевом

При этом РФ не использует станцию в военных целях.

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Россия представила в Генассамблее и Совете Безопасности ООН фотографии, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями. Об этом сегодня сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Кроме того, он добавил, что станцию не используют в военных целях и не размещают на ней тяжелое вооружение.

«Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет», - сказал дипломат.

При этом Василий Небензя отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС за прошедшие две недели деградировала. По его словам, Россия готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила станцию.

Напомним, днем глава МИД России Сергей Лавров со своей французской коллегой Катрин Колонна обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС. Министры сошлись во мнении, что в ближайшее время необходимо отправить на станцию инспекторов МАГАТЭ.