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Пентагон: некоторое оружие из нового пакета помощи Киеву поступит только через три года

Виктория Ивашечкина
22:53 24.08.2022
В Пентагоне уточнили, что данный пакет военной помощи рассчитан на долгосрочную перспективу.
Пентагон: некоторое оружие из нового пакета помощи Киеву поступит только через три года
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Пентагоне заявили, что некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву могут поступить на Украину только через 1-3 года.

«Мы говорим о системах, на заключение контрактов уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», - рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Он также отметил, что данный пакет военной помощи Украине рассчитан на долгосрочную перспективу и должен обеспечить поддержку Киеву на несколько лет вперед, передает ТАСС.

В среду, 24 августа, американский лидер Джо Байден заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на $2,9 млрд. Уточнялось, что денежные средства пойдут на финансирование производства беспилотных летательных аппаратов, оружия и необходимого оборудования. 

Накануне агентство Associated Press сообщило о планах Вашингтона «подарить» украинской стороне вооружений на $3 млрд. Решение о поставке приурочили ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 10,6 миллиардов долларов составил объем военной помощи, выделенной Соединенными Штатами для Украины. Весь этот объем был выделен киевским властям во время президентства Джо Байдена.

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