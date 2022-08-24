В стране и мире Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,9 млрд Ян Брацкий Выделенные средства пойдут на закупку оружия и обмундирования для украинских военнослужащих, уточнили в Белом доме. © Фото: Senior Airman Faith Schaefer, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на $2,9 млрд. «Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», - говорится в заявлении на сайте Белого дома. Накануне агентство Associated Press сообщило о намерении официального Вашингтона «подарить» Киеву вооружений на $3 млрд. Поставку планируют приурочить ко Дню независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Как ожидается, выделенные средства пойдут на финансирование производства беспилотных летательных аппаратов, оружия и необходимого оборудования. Кроме того, Пентагон намерен нарастить усилия по подготовке бойцов ВСУ за пределами Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика