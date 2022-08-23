АР: США «подарит» Киеву военной помощи на 3$ млрд в честь Дня независимости Украины

Кроме того, Пентагон намерен нарастить усилия по подготовке бойцов ВСУ за пределами Украины.

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Соединенные Штаты намерены объявить о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму $3 млрд. Об этом сообщает агентство Associated Press (АP) со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, выделение очередного пакета помощи приурочат ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Как ожидается, выделенные средства пойдут на финансирование производства беспилотных летательных аппаратов, оружия и необходимого оборудования. Кроме того, Пентагон намерен нарастить усилия по подготовке бойцов ВСУ за пределами Украины.

Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс ослабил собственную военную мощь, пытаясь оказать помощь официальному Киеву. Теперь НАТО не в состоянии оперативно пополнить собственные запасы. По его мнению, украинская армия находится в подавленном состоянии, а поставки западного вооружения не помогли усовершенствовать арсенал ВСУ.