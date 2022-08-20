Блинкен заявил, что при Байдене военная помощь США Украине превысила $10 млрд

Отмечено, что еще порядка 50 стран «союзников и партнеров Вашингтона» также поддерживают украинских военных в сфере безопасности.

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Порядка 10,6 миллиардов долларов составил объем военной помощи, выделенной Соединенными Штатами для Украины. Весь этот объем был выделен киевским властям во время президентства Джо Байдена. Тем не менее, США продолжат поставлять украинским войскам военное снабжение.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости. Заявление Блинкена прозвучало на фоне анонсированного накануне выделения Украине порядка 775 миллионов долларов.

«С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов», - цитирует слова Блинкена агентство.

Вместе с тем, было отмечено, что еще порядка 50 стран «союзников и партнеров Вашингтона» также поддерживают украинских военных в сфере безопасности.

«США будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения. Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров», - добавил глава Госдепартамента США.

Накануне сообщалось, что глава США Джо Байден готовится воспользоваться своими полномочиями, позволяющими президенту передавать «лишнее оружие из американских запасов». Он намерен выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 800 миллионов долларов.