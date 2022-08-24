Сделает это она в случае избрания премьер-министром Великобритании.

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала чаще рассекречивать разведывательные данные о России. Сделает чиновница это в случае избрания премьер-министром страны.

«Мое правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии», - передает ее слова ТАСС.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании во время выступления в Бирмингеме в рамках предвыборной гонки за место премьер-министра страны заявила, что в случае необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

На ее слова отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По мнению дипломата, заявление Лиз Трасс могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедийных фильмов об Остине Пауэрсе.

Ранее британцы раскритиковали деятельность Лиз Трасс. По их мнению, на посту премьера она будет хуже Бориса Джонса, а страна окажется в еще большей беде. Читатели издания уверены, что с Трасс в стране будет царить рецессия, высокая инфляция и еще большая бедность. Также они опасаются увеличения неравенства в обществе.